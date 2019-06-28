Казахстанка стала чемпионкой V Летней Спартакиады по велоспорту

Светлана Пащенко преодолела дистанцию в 81 км за 2:12:00.

По итогам третьего соревновательного дня V Летней Спартакиады по велоспорту, которая проходит в Щучинске, Светлана Пащенко завоевала "золото" в групповой гонке, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Светлана Пащенко преодолела дистанцию в 81 км за 2:12:00. Следом за ней финишировала Анжела Соловьева. Замкнула тройку лидеров Татьяна Богданова, показав время 2:13:35.

29 июня пройдут соревнования в дисциплине "групповая гонка" у юниоров. Дистанция соревнования составит 121 км.

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