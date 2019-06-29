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Кишечная палочка в чипсах – продукты продавались в магазине Костанайской области

Также бактерии были обнаружены в масле и тонизирующем напитке.

Фото : fgu-radiovetlab.ru29 июня 2019, 00:57

Как сообщили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области, в целях обеспечения безопасности пищевой продукции проводился отбор пищевой и непищевой продукции для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал Алау.kz.

В мае текущего года из 543-х проб по результатам лабораторных исследований не соответствовали нормативам 8,0% пищевой продукции и 14,3% непищевой.

- Бактерии группы кишечной палочки были обнаружены в чипсах картофельных, производства РФ, ООО "КДВ Яшкино", данная продукция реализовалась в магазине "Молдир", Наурзумский район, селе Шолаксай. В магазине "Нур" Алтынсаринский район, село Щербаково — реализовался растительно-сливочный спред, производства ТОО" МИЛХ" с превышением общей бактериальной обсемененности. В пробе безалкогольного тонизирующего напитка производства РФ "Балтика-Новосибирск" — обнаружено превышение плесени, данная продукция реализуется в магазине "Астана" в Костанае, - сообщили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.


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