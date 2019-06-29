Ежегодно в Казахстане накапливается около 80 тысяч тонн резиновых покрышек, на переработку уходит лишь 40%. Массовое применение резиновой крошки в производстве асфальта может увеличить показатель.

В Казахстане будут строить резиновые дороги. Их эффективность доказали местные ученые, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

В течении двух лет они исследовали прокладку асфальта с применением резиновой крошки. Апробацию проводили в научном институте "КаздорНИИ". Такие резиновые дороги построили в Алматинской и Акмолинской областях, а также в Алматы и Нур-Султане. Специалисты подтвердили, в отличии от обычного полотна это оказалось прочнее на 50%. Кроме того, резиновое покрытие выдерживает температурные нагрузки от +60 до - 40 градусов и устойчиво к образованию колеи и трещин. Ученые разработали нормативы для производства нового дорожного покрытия в разных регионах страны. "Резиновый" асфальт широко применяется в США и Европе. В нашей стране материал получают после переработки старых автошин. Ежегодно в Казахстане накапливается около 80 тысяч тонн резиновых покрышек, на переработку уходит лишь 40%. Массовое применение резиновой крошки в производстве асфальта может значительно увеличить этот показатель, отмечают специалисты.

- Наши испытания говорят о том, что эту крошку можно применять в любом регионе Казахстана. Нужно провести правильный подбор исходного битума, в зависимости от региона строительства и правильный подбор дозировки крошки. Минус 40 если при правильном подборе данная крошка выдерживает, - говорит директор департамента дорожных конструкций и материалов АО "Каздорнии" Галия Измаилова.

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