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Путин пришел со своей кружкой на ужин в честь лидеров стран G20

Лидеры "двадцатки" оживленно беседовали и шутили на торжественном прием.

Фото : pixabay.com29 июня 2019, 06:02

Президент России Владимир Путин продолжил неформальное общение с коллегами по "двадцатке" на торжественном приеме от имени хозяина саммита, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, передает ТАСС.

В частности, глава российского государства поговорил со своими соседями по столу - Абэ, президентом США Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также с сидящими напротив президентом Франции Эмманюэлем Макроном и председателем КНР Си Цзиньпином.

Лидеры чувствовали себя вполне непринужденно. Они оживленно беседовали, шутили. Несколько раз они поднимали бокалы и "чокались" ими.

Любопытно, что если, например, Трамп отдал предпочтение бокалу красного вина, то Путин держал в руке керамическую кружку с крышкой. Ранее он приносил такую на большую пресс-конференцию и пояснял интересующимся журналистам, что пьет из нее чай, а крышка нужна для того, чтобы напиток дольше не остывал.


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