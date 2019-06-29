Трамп пригласил Ким Чен Ына на встречу

За последний год Ким Чен Ын и Трамп встречались дважды — в июне 2018-го и в феврале 2019 года.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что ждет встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в ближайшие дни.

Трамп рассказал, что после ряда встреч на полях саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке он направится в Южную Корею. "Пока я там, я бы хотел встретиться с Ким Чен Ыном на границе, чтобы просто пожать ему руку и поздороваться", — написал президент Соединенных Штатов.

В конце мая официальный представитель МИД Северной Кореи заявил, что страна не будет продолжать переговоры с США по ядерному разоружению, пока Вашингтон не предложит новый метод оценки ситуации. Он отметил, что КНДР предприняла важные меры, включая отказ от ядерных испытаний, однако США не отреагировали на эти жесты доброй воли таким же образом.

За последний год Ким Чен Ын и Трамп встречались дважды — в июне 2018-го и в феврале 2019 года. Оба раза лидеры обсуждали денуклеаризацию Корейского полуострова. По итогам первого саммита стороны приняли совместное соглашение, в котором говорилось о готовности Северной Кореи к полному ядерному разоружению в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Во второй раз главы государств не смогли прийти к конкретным договоренностям и досрочно прервали встречу.

Источник: Лентару

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