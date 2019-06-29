О внеплановом отборе проб в Арыси рассказали эксперты

28 июня пробы брал "Казгидромет".

28 июня с 04:00 до 14:00 часов филиалами РГП "Казгидромет" по Туркестанской и Кызылординской областей в оперативном порядке были организованы внеплановые отборы проб по атмосферному воздуху, почвы, радиационного фона и поверхностных вод, передает Zakon.kz.

Отбор проб атмосферного воздуха проводился на 10 точках по шести загрязняющим веществам:

1. ГП Арыс

2. Метеостанция Арыс, ул.Акдала

3. ул.Арапова

4. ул.Макатаева

5. ул.Мадалиева

6. у въезда в г.Арыс

7. ГП Арыс

8. Городской акимат

9. Центр района ул.Салыкбаева

10. Центральная площадь

Загрязняющие вещества - Измеренная концентрация - Норма

1 Взвешенные вещества ,07 мг/м3* 0,5 мг/м3

2 Диоксид азота 0,05 мг/м3 0,2 мг/м3

3 Оксид азота ,016 мг/м3 0,4 мг/м3

4 Оксид углерода 3 мг/м3 5 мг/м3

5 Диоксид серы 0,008 мг/м3 0,5 мг/м3

6 Формальдегид 0,02 мг/м3 0,05 мг/м3

*мг/м3 – миллиграмм на метр кубический

По результатам анализа во всех 10 точках превышений загрязняющих веществ не обнаружено.

Радиационный фон (мощность экспозиционной дозы не превышал допустимую норму – 0,13 мкЗв/ч (норма не более 0,57 мкЗв/ч**);

Плотность радиоактивных выпадений – 37 Бк/м2 (норма - 110 Бк/м2*).

*Бк/м2 Беккерель на квадратный метр/ **МкЗв/ч – Микрозиверт в час

Отбор проб поверхностной воды проводился на 4 точках:

1. ерхнее течение р.Арыс – возле моста с.Сарыарык

2. реднее течение, г.Арыс ГП Арысь

3. ижнее течение, 2 км от с.Шаульдер

4. ри впадении р.Сырдария, ГП Шаульдер

Отбор проб проводился по 48 показателям качества вод: визуальные наблюдения, температура воды, водородный показатель, насыщение кислородом, удельная электропроводность, растворенный кислород, взвешенные вещества, цветность, прозрачность, запах, двуокись углерода, химическое потребление кислорода, биохимическое потребление кислорода за 5 суток, хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты, кальций, магний, сумма натрия и калия, сумма ионов, сухой остаток, жесткость, аммоний-ион, нитрит анион, нитрат анион, сумма азота, фосфаты, фосфор общий, железо общее, железо (3+), кремний, фториды, СПАВ, кадмий, свинец, марганец, медь, цинк, кобальт, хром (3+), хром (6+), хром общий, мышьяк, никель, ртуть, сероводород, нефтепродукты, фенолы.

По результатам анализа, проведенного за 28.06.2019г., превышений установленных норм по 22 показателям качества воды не обнаружено. По остальным 26 показателям качества воды анализы будут готовы в течение 5 дней.

По результатам анализа в пробах поверхностной воды и атмосферного воздуха высокого и экстремально-высокого загрязнения не обнаружено.

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