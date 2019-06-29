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Президент Турции выразил соболезнования по ЧП в Арыси

Президент Турции пожелал скорейшего выздоровления раненым в результате чрезвычайного происшествия.

Фото : liga.net29 июня 2019, 11:14

На имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма соболезнования президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с трагическими событиями в городе Арыси, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"С огромным состраданием воспринял печальное известие о человеческих жертвах в результате взрыва на складе боеприпасов в военной части, расположенной в городе Арыси Туркестанской области. Разделяю скорбные чувства народа Казахстана. От имени турецкого народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам, братскому народу Казахстана, родным и близким погибших", - говорится в телеграмме.

Президент Турции пожелал скорейшего выздоровления раненым в результате чрезвычайного происшествия.

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