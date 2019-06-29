О безопасности батутов в Алматы рассказали в ДЧС

Определены основные требования к аттракционам, контроль за обеспечением которых возложен на акиматы.

27 июля в акимате г. Алматы состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС с повесткой о безопасности детских аттракционов (батутов), передает Zakon.kz.

С 1 июля вступает в силу национальный стандарт «Безопасность аттракционов. Аттракционы стрелковые. Общие технические требования», где ответственность за состояние безопасности возложена на владельцев и лиц, эксплуатирующих батуты. Определены основные требования к аттракционам, контроль за обеспечением которых возложен на акиматы.

Вместе с тем, все еще не определен уполномоченный орган на который можно возложить эти функции, соответственно, отсутствует порядок правоприменения к нарушителям.

Надо учитывать, что стандарт является документом добровольного применения, следовательно, необходимо на территориальном уровне определить статус обязательных к выполнению требований в нормативно-правовых актах акимата города.

Для урегулирования всех этих вопросов были даны соответствующие поручения юридической службе акимата. До их решения рекомендовано работу по контролю проводить комиссионно, при выявлении значительных нарушений, способных повлечь травмы – рекомендовать владельцам добровольно прекратить эксплуатацию аттракционов.

Пока в городе выявлено 14 надувных батутов, размещенных на открытых площадках, один из которых после комиссионного обследования свернул свою работу добровольно.

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