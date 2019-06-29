Все жители Арыси вернулись в город
В эвакуационных пунктах никого не осталось.
Фото : МО РК29 июня 2019, 12:06
Утром 28 июня жители Арыси начали возвращаться в свои дома. По состоянию на 29 июня все жители Арыси, находившиеся в эвакуационных пунктах Шымкента и районов Туркестанской области, возвращены в свои дома. В эвакуационных пунктах никого не осталось.
Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
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