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Две девушки имитировали ограбление своего дома

На них завели уголовное дело.

Фото : Zakon.kz29 июня 2019, 13:13

Полицейские изобличили во лжи двух жительниц Талгарского района, которые имитировали ограбление, чтобы расплатиться с долгами. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

28 июня в Управление полиции Талгарского района поступило сообщение о разбойном нападении в селе Туздыбастау. Согласно первоначальной информацию выяснилось, что двое неизвестных совершили разбойное нападение на частный дом и открыто похитили телевизор, дорогостоящий телефон, носимые вещи… В момент преступления в доме находились дочь хозяев со своей подругой, которой нанесли ножевое ранение.

Возбудив по факту разбоя уголовное дело, полицейские организовали необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к тяжкому преступлению.

В ходе расследования выяснились некоторые детали, вызвавшие серьезные сомнения в правдивости показаний потерпевших. В итоге удалось установить, что разбойное нападение ими сымитировано, а похищенные вещи были обнаружены позднее в одном из ломбардов Алматы. Выяснилось, что преступление было сымитировано с целью погасить денежный долг в виде залогового займа одной из девушек. Для большей убедительности одна из них даже решилась нанести себе легкое ножевое ранение.

С учетом открывшихся обстоятельств уголовное производство по факту разбоя прекращено. И теперь потерпевшим, изменившим статус на подозреваемых, грозит уголовное наказание за заведомо ложный донос о совершении преступления.


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