Токаев провел совещание с руководством администрации президента

В ходе совещания Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.

29 июня Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим составом Администрации Президента, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства представил участникам совещания нового Руководителя Администрации Президента Крымбека Кушербаева.

- Вы хорошо знаете Крымбека Елеуовича, это известный в стране государственный деятель. Он обладает большим опытом работы на руководящих постах, хорошо осведомлен о ситуации в стране. Уверен, он успешно справится с возложенными обязанностями, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана обозначил основные приоритеты деятельности Администрации, акцентировав внимание на ее ключевой роли в работе по повышению благосостояния народа.

- Мы приступаем к реализации Плана действий по реализации предвыборной платформы и других программных приоритетов. Я хотел бы обратить внимание на то, что именно Администрация Президента отвечает за неукоснительное исполнение всех инициатив, программ и стратегий, - сказал Глава государства.

В ходе совещания Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.

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