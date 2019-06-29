Назарбаев: Опыт и навыки Байбека подходят для реализации задач партии

Председатель партии "Nur Otan" поблагодарил Маулена Ашимбаева за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

29 июня Нурсултан Назарбаев посетил центральный аппарат партии "Nur Otan" в Нур-Султане, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК - Елбасы.

В ходе посещения Елбасы представил нового первого заместителя Председателя партии "Nur Otan".

Первый Президент Казахстана отметил наличие у Бауыржана Байбека соответствующих опыта и навыков для реализации поставленных задач перед партией.

- Б.Байбек является выпускником программы "Болашак", работал на дипломатической службе и в Администрации Президента. Он уже занимал должность первого заместителя Председателя партии. Работа Б. Байбека на посту акима мегаполиса Алматы оценивается очень положительно, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы выразил уверенность в том, что Б.Байбек внесет плодотворный вклад в реализацию программ развития партии и всего государства.

Председатель партии "Nur Otan" поблагодарил Маулена Ашимбаева за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

- За период руководства М.Ашимбаева мы провели два съезда, приняли участие в выборах президента. Все это было непростым испытанием для партии. Считаю, что его деятельность была успешной. Партия является высшей политической силой страны. Перед нами стоит задача по дальнейшему повышению авторитета партии в обществе, - сказал Елбасы.

В завершение Первый Президент Казахстана подчеркнул, что партия "Nur Otan" должна отражать волю народа и всецело оказывать поддержку развитию всей страны.

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