Меркель прокомментировала очередной приступ дрожи

В последнее время Меркель несколько раз испытывала приступы дрожи. Н

Канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке прокомментировала недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий, сообщает РИА Новости со ссылкой на Das Bild.

Отвечая на вопрос журналиста о самочувствии, канцлер подтвердила, что чувствует себя хорошо, но не пояснила, обращалась ли к врачу.

- Уверена, что как это само появилось, так само и пройдет. Ничего особенного рассказать не могу. У меня все хорошо.

29 июня Меркель встречалась на полях "Группы двадцати" с президентом России Владимиром Путиным. Отмечалось, что выглядела она бодро.

В последнее время Меркель несколько раз испытывала приступы дрожи. Например, 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер сильно дрожала всем телом, особенно это бросалось в глаза во время исполнения государственных гимнов. Тогда она объяснила свое состояние обезвоживанием.

Еще один приступ случился у Меркель на днях, во время приема у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Внезапно ее начало трясти, ей предложили стакан воды, но она от него отказалась. Позже в немецком правительстве заявили, что канцлер чувствует себя хорошо и планирует вылететь в Осаку.

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