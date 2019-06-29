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Дело Ивана Голунова Путин назвал произволом

Дело должно быть расследовано, должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу, — заявил президент.

Фото : pixabay.com29 июня 2019, 15:31

Президент России Владимир Путин назвал произволом дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Соответствующее заявление глава государства сделал на пресс-конференции, посвященной итогам саммита G20 в японской Осаке, пишет Лайф.

— Что касается ситуации с Голуновым, там не несправедливость, это произвол. Дело должно быть расследовано, должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу, — заявил глава государства.

О задержании журналиста Ивана Голунова стало известно 7 июня. По данным МВД, при нем нашли наркотик мефедрон. Адвокат журналиста заявил, что пакет с этим веществом Голунову подбросили.

На следующий день Никулинский суд постановил отправить журналиста под домашний арест, однако уже 11 июля уголовное дело против него было прекращено и его освободили из-под домашнего ареста. Самого Голунова следствие уже привлекло как свидетеля.


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