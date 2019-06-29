Первый замакима Атырауской области встретился с рабочими Сohsolited Contracting Endihering

Будет создана межведомственная комиссия.

В ходе встречи с рабочими "Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore" была проведена беседа о недопустимости эскалации бытового конфликта, также обсужден вопрос организации труда на месторождении, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

Проработкой этих вопросов будет заниматься межведомственная комиссия, в которую помимо государственных органов войдут представители компании и ТШО.

Возглавлять работу комиссии будет первый заместитель акима области.

По итогам встречи рабочие разошлись по своим местам, ситуация стабильна.

В медпункте ТШО была оказана медицинская помощь 30 людям. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Погибших нет.

Ранее рабочие компании Сohsolited Contracting Endihering устроили беспорядки из-за фото в WhatsApp.

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