Бауыржан Байбек обратился к алматинцам

Выражаю благодарность всем вам, желаю крепкого здоровья и благополучия вашим семьям!

Уже бывший аким Алматы Бауыржан Байбек обратился к горожанам. На странице в Instagram он подвел краткий итог своей деятельности градоначальника, сообщает Zakon.kz.

- Уважаемые алматинцы, в свой родной Алматы я пришел, как будто вчера. Прошло четыре года. Все это время я работал не покладая рук. Совместно было реализовано множество проектов.

Безгранично благодарен Нурсултану Абишевичу за то, что он назначил меня акимом города Алматы. Все что было сделано в городе, стало возможным благодаря поддержке Елбасы.

Также я хотел бы поблагодарить президента Касым-Жомарта Токаева, поддержавшего строительство новых станций метро, развязок в Алматы и развитие инфраструктуры присоединенных территорий.

В начале деятельности на посту, исходя из приоритетов партии "Нур Отан", в акимате была разработана программа "Алматы-2020". Она успешно реализована. Ряд улиц был модернизирован, увеличены производственные мощности, выросла экономика и привлечены крупные инвестиции.

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При поддержке Главы государства мы отметили тысячелетие Алматы в рамках ЮНЕСКО и открыли "Алматинский музей". Были организованы международные мероприятия, прославившие национальное искусство.

Сегодня я первый заместитель председателя партии "Нур Отан", посредник между народом и властью. И я выражаю глубокую благодарность Президенту за доверие к истории страны.

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Мы приложим все усилия, чтобы повысить доверие народа к государству, укрепить единство народа, осуществить политику партии.

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Выражаю благодарность всем вам, желаю крепкого здоровья и благополучия вашим семьям!

28 июня новым аимом Алматы был назначен Бакытжан Сагинтаев.

29 июня Бауыржан Байбек назначен первым заместителем председателя "Nur Otan".

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