Карагандинские специалисты помогают восстанавливать дома в Арыси

Работы будут завершены в максимально возможный оперативный срок.

В Арысь прибыли 45 карагандинских специалистов и экспертов. Они обследовали здания и жилые дома. И там, где это необходимо, уже приступили к восстановительным работам, сообщает Zakon.kz.

Для обследования домов были дополнительно привлечены четыре компании. На сегодняшний день мобилизовано 200 человек, развернут палаточный городок. За каждой семьей закреплены ответственные сотрудники акимата области.

Восстановительные работы ведутся на 20 объектах. Полностью разрушенных, аварийных строений среди них нет. В многоэтажных и частных жилых домах предстоит отремонтировать кровлю, заменить оконные рамы и стеклопакеты. Также будут оцениваться внутренние повреждения в квартирах для дальнейшего расчета и выплаты компенсаций.

Работы будут завершены в максимально возможный оперативный срок.

С первых дней Карагандинская область активно участвует в оказании помощи пострадавшим в Арыси. 24 июня из Караганды отправили 10 тонн гуманитарного груза. 28 июня – дополнительно еще 15 тонн. В благотворительный фонд перечислено 12 млн тенге.

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