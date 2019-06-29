Штрафы и пени казахстанцам спишут за счет банков и микрофинансовых организаций

Заемщику не требуется обращаться в банк, МФО или другие организации.

Нацбанк РК выпустил официальное сообщение о мерах по снижению долговой нагрузки по беззалоговым потребительским кредитам, сообщает Zakon.kz.

26 июня 2019 года Президентом Республики Казахстан был подписан Указ "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан" от 26 июня 2019 года No24 (далее -Указ), содержащий три ключевых направления.

Первое направление реализации настоящего Указа предусматривает погашение в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам для отдельных категорий граждан в размере до 300 тысяч тенге. Сумма задолженности не должна превышать 3 млн тенге по состоянию на 1 июня 2019 года.

Национальный Банк совместно с Правительством и участниками рынка уже начал работу по формированию перечня лиц, соответствующих установленным критериям, и определению общего размера их задолженности.

Правительством в АО "Фонд проблемных кредитов" (Оператор) из республиканского бюджета будет выделено целевое финансирование.

В дальнейшем, Оператор заключит договоры с банками и микрофинансовыми организациями для погашения задолженности отдельных категорий граждан по беззалоговым потребительским займам в размере до 300 тысяч тенге.

Со своей стороны, Национальный Банк обеспечит контроль за отражением сведений по погашению задолженности в базе данных кредитных историй заемщиков.

Второе направление предусматривает списание всем гражданам Казахстана начисленных сумм штрафов и пени по беззалоговым потребительским займам.

По окончании текущего месяца Национальный Банк совместно с банками и микрофинансовыми организациями осуществит сверку и фиксацию начисленных штрафов и пени по беззалоговым потребительским займам на 1 июля 2019 года.

Списание начисленных штрафов и пени будет осуществлено, в первую очередь, за счет средств банков и микрофинансовых организаций.

Не более 30% от общего объема начисленных штрафов и пени будет погашено за счет средств Оператора, определенного Национальным Банком.

Для этих целей Национальный Банк выделит Оператору необходимый объем финансирования. Учитывая, что банки и микрофинансовые организации уже признали значительную часть штрафов и пени в качестве расходов и списали их на внесистемный учет, конечная сумма финансирования будет уменьшена на сумму уже признанных расходов. В обоих случаях заемщику не требуется обращаться в банк, МФО или другие организации.

Вся работа по погашению задолженности и списанию начисленных штрафов и пени будет проделана банками и микрофинансовыми организациями самостоятельно.

О результатах работы каждый заемщик будет уведомлен банком / микрофинансовой организацией. Третье направление предусматривает комплекс мер регуляторного характера по дополнительной защите заемщиков.

Учитывая, что наиболее активный рост потребительского кредитования наблюдается в нерегулируемом секторе (онлайн кредиторы, кредитные товарищества, ломбарды), 24 июня текущего года Сенатом принят и внесен на подпись Президенту Республики Казахстан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения", предусматривающий введение регулирования и надзора всех субъектов кредитования.

Ожидается, что закон будет подписан в ближайшее время. В отношении финансовых организаций будут приняты дополнительные регуляторные меры.

Во-первых, это запрет начисления неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредита, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней.

Это позволит защитить граждан от постоянно роста суммы задолженности.

Во-вторых, будет введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума.

В-третьих, будут предусмотрены вспомогательные меры, такие как совершенствование подходов к расчету долговой нагрузки заемщика, дополнительные требования к собственному капиталу банков для более осмотрительного потребительского кредитования.

Таким образом, будет оказана реальная помощь казахстанцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, улучшено благосостояние их семей, ограничены будущие риски перекредитованности и созданы условия для ответственного кредитования населения.

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