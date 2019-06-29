В США расстреляли рэпера Slim 400

Получив порядка десяти огнестрельных ранений, певец выжил.

Американский рэпер Slim 400 госпитализирован с множеством огнестрельных ранений, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Комптон, округ Лос-Анджелеса вечером 29 июня. Музыкант, сотрудничающий со звукозаписывающей компанией YG, получил порядка десяти огнестрельных ранений.

Что стало причиной нападения на рэпера Slim 400, пока не сообщается.

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