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В США расстреляли рэпера Slim 400

Получив порядка десяти огнестрельных ранений, певец выжил.

Фото : Tweet24729 июня 2019, 21:45

Американский рэпер Slim 400 госпитализирован с множеством огнестрельных ранений, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Комптон, округ Лос-Анджелеса вечером 29 июня. Музыкант, сотрудничающий со звукозаписывающей компанией YG, получил порядка десяти огнестрельных ранений.

Что стало причиной нападения на рэпера Slim 400, пока не сообщается.


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