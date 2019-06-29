Бауржан Жапараулы стал победителем V Летней Спартакиады по велоспорту среди юниоров
Дистанцию в 121 км спортсмен преодолел за 2:59:18.
Фото : Olympic.kz29 июня 2019, 22:26
В Щучинске продолжается V Летняя Спартакиада по велоспорту. В очередной соревновательный день прошли соревнования в групповой гонке у юниоров, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Первое место по итогам заезда завоевал Бауржан Жапарулы. Дистанцию в 121 км спортсмен преодолел за 2:59:18.
"Серебро" турнира досталось Николасу Винокурову, который отстал от лидера гонки на 25 секунд.
На третьей строчке турнира расположился Денис Бурнашов. Добавим, что завтра, в заключительный день Спартакиады пройдут соревнования в групповой гонке у мужчин.
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