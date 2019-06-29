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США разрешат компаниям продавать оборудование Huawei

Об этом Дональд Трамп заявил после встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите G20.

Фото : Flipboard29 июня 2019, 22:58

США разрешат американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование, если это не будет большой проблемой для нацбезопасности США, заявил президент США Дональд Трамп, передает РБК.

Об этом, как передает Business Insider, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите G20.

Торговая война между Китаем и Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения в связи с якобы исходящей от Huawei угрозой информационным технологиям страны. В результате китайскую компанию поместили в черный список министерства торговли, из-за чего крупные американские IT-корпорации были вынуждены отказаться поставлять производителю свои аппаратные и программные решения, в том числе процессоры для ноутбуков и Android.


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