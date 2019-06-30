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Падение фургона на паром с людьми попало на видео

Водитель погиб.

Фото : YouTube30 июня 2019, 00:38

В Канаде так называемый дом на колесах на огромной скорости после стремительного прыжка с причала рухнул на отплывающий паром.

На видно видео с камеры наблюдения что паром уже отплыл от причала, когда с дороги на большой скорости в его сторону вылетел автодом. Трейлер упал на палубу в то место, где менее чем за 10 секунд до этого прошла женщина.

Инцидент произошел в небольшой деревне Тадуссак в провинции Квебек еще 24 июня, сообщал CTV News Montreal. В доме на колесах находились мужчина и женщина, оба они серьезно пострадали. Сидевший за рулем Эрик Белек (Eric Belec) скончался в больнице. Причиной аварии считаются технические неполадки, из-за которых водитель не смог затормозить.

По данным Fox News, 40-летнего Белека уже прозвали героем, поскольку он сделал все возможное, чтобы остановиться и предупредить окружающих об опасности. Отмечается, что автомобиль набрал скорость на спуске с холма. При этом мужчина до последнего избегал столкновений с другими машинами, активно сигналил пешеходам и пытался снизить скорость, ударяя трейлер о заграждения по бокам дороги.

Источник: Lenta.ru


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