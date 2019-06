Фанатка певицы Пинк родила на стадионе во время ее концерта

У фанатки Пинк начались роды прямо во время концерта любимой певицы, передает телеканал 360°.

Отмечается, что у 32-летней Дениз Джонс, которая была почти на 37-й недели беременности, отошли воды за несколько секунд за того, как звезда начала исполнять первую песню Get The Party Started. Медики утверждают, что женщина смогла родить за несколько минут. По их словам, уже на четвертой минуте выступления Пинк на свет появилась новорожденная девочка.

Племянница женщины Хлоя Драйхерст разместила в Twitter фотографию мамы с дочкой. Хлоя рассказала, что они чувствуют себя хорошо, а также поблагодарила врачей, которые приняли экстренные роды.

Новорожденной дали имя Долли Пинк.

Baby Dolly Pink Born at @Anfield Whilst watching @Pink concert! Mum and Baby are doing Amazing, thank you to the amazing paramedics that deliverd her! @LFC @LivEchonews #LiverpoolBaby #Liverpool ❤❤ pic.twitter.com/8W9ZnzNHXk