Арсенал в Арыси уберут. Кредитная амнистия Токаева. Роковое фото из Тенгиза. Новый аким Алматы

Списание долгов по кредитам затронет около 500 тысяч казахстанцев.

Самым громким событием, произошедшим в Казахстане на уходящей неделе, стали взрывы боеприпасов в г. Арыси Туркестанской области, сообщает Zakon.kz в своем еженедельном обзоре событий и новостей.

Арысь будет восстановлен в течение месяца

Взрывы на территории воинской части в городе Арыси прогремели утром 24 июня. К счастью, радиоактивных элементов и химических веществ на складах не было, об этом официально заявил министр обороны Нурлан Ермекбаев.

По его словам, "на данном арсенале не хранились наиболее мощные и опасные авиационные боеприпасы и бомбы, не хранились никакие радиоактивные боеприпасы и снаряды, поэтому никакой опасности радиации не существует. Все боеприпасы размещались с учетом возможного направления взрывов, в случае их детонации. Поэтому основная ударная волна была направлена в степь".

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК подтвердило слова министра и гарантирует экологическую безопасность города.

Часть ударной волны пришлась на населенный пункт, были повреждены жилые дома и строения, поэтому население города было эвакуировано в областной центр Шымкент. К сожалению, есть жертвы. Министерство внутренних дел официально заявило о трех погибших в Арыси.

На место происшествия вылетел Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, чтобы лично ознакомиться с ситуацией.

Он поручил министрам обороны и внутренних дел, акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий взрывов, обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов.

В тот же день более 500 саперов незамедлительно начали очистку города от осколков и боеприпасов. Ими было обнаружено и вывезено свыше шести тысяч фрагментов боеприпасов. Как только эта работа была завершена, и взрывы прекратились, эвакуированным жителям было предложено вернуться домой и они вернулись.

"Арсенал в Арыси будет ликвидирован. Оставшиеся инженерные боеприпасы будут распределены по другим хранилищам в Казахстане", — заявил глава оборонного ведомства. Он обещал наказать виновных.

Арсенал в Арыси является самым крупным в Казахстане. Для расследования причин взрывов создана следственная группа, возбуждено уголовное дело.

За восстановительными работами в городе следит лично аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, он будет жить в Арыси месяц. Со стороны государства принимаются все необходимые меры по скорейшему восстановлению нормальной жизнедеятельности региона и оказанию всесторонней поддержки населению.

Как заявил Премьер-министр РК Аскар Мамин, Арысь будет восстановлен в течение месяца: "Мы должны отремонтировать и построить все поврежденные и разрушенные объекты города Арыси до 1 августа 2019 года. Все задачи должны быть выполнены оптимально, качественно и в срок".

Аскар Мамин озвучил 10 комплексных мер для восстановления нормального функционирования города и обеспечения его социально-экономического развития.

1. В течение месяца отремонтировать все жилые дома в городе;

2. В качестве дополнительных социальных мер поддержки каждому жителю города (44 тыс. 781 человек) будет единовременно выплачено по 100 тыс. тенге;

3. 4 тыс. детей из г. Арыси будут направлены в оздоровительные лагеря;

4. Ремонт социальных объектов планируется провести с помощью национальных компаний, а также привлечь к строительным работам крупные промышленные предприятия и бизнес-сообщество. 66 объектов социальных объектов будет отремонтировано АО "ФНБ "Самрук-Казына".

5. В рамках социальной ответственности бизнеса более 300 предприятиям МСБ через НПП "Атамекен" будет оказана помощь в восстановлении и ремонте за счет средств крупного бизнеса.

6. Предпринимателям города с 1 июля т.г. будут выдаваться льготные кредиты до 5 млн. тенге. Будут предоставлены налоговые каникулы до конца этого года;

7. Инженерная инфраструктура, электроснабжение и связь будут восстановлены за счет средств из резерва Правительства РК;

8. Запланирована модернизация и реконструкция систем газо- и водоснабжения;

9. В целях повышения качества медицинского обслуживания жителей города будут построены больница и две поликлиники;

10. В течение 2-х недель будет начат вывоз боеприпасов. Арсенал будет передислоцирован.

По предварительной оценке, в ходе взрывов в Арыси повреждено 104 многоэтажных жилых дома, порядка 7 200 частных домов, 14 школ, 2 больницы, 28 детских садов, здания территориальных государственных органов.

Не обошлось и без эксцессов. Митингующие арысцы требовали новые дома и участки, но не в Арыси, а в других городах. Также они требовали, чтобы к ним приехала Дарига Назарбаева и купила им всем квартиры.

Позже митинги прекратились, горожане благополучно вернулись домой. Для оказания им финансовой и иной помощи, были собраны деньги, продукты питания, вещи и другие предметы первой необходимости со всех уголков Казахстана.

Инцидент в вахтовом поселке Тенгиз

Еще одно чрезвычайное происшествие случилось в Казахстане на уходящей неделе. Утром 29 июня в вахтовом поселке Тенгиз рабочие компании "Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР)" устроили беспорядки.

Причиной послужила фотография в WhatsApp, которую выставил гражданина Ливии Eli Daoud. На ней были изображены девушка и сам Eli Daoud, у него в руке рация, антенна направлена в сторону девушки.

На месте происшествия прибыли все должностные лица уполномоченных и правоохранительных органов. В "Тенгизшевройле" сообщили, что в результате ЧП несколько работников подрядной организации Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore получили травмы.

К концу дня ситуация была стабилизирована, безопасность работников компании обеспечена, конфликт исчерпан. Департаментом полиции Атырауской области начато досудебное расследование по факту хулиганства в вахтовом поселке Тенгиз.

Казахстанцам спишут долги

Казахстанцам, которые имеют беззалоговые потребительские займы, спишут штрафы и пени. Об этом сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

- Ко мне поступают многочисленные обращения граждан помочь с выплатой потребительских беззалоговых кредитов, - сообщил Токаев. - Сложилась ситуация, когда наиболее уязвимые в социальном плане граждане в силу разных причин попали в тяжелую жизненную ситуацию, не могут обслуживать взятые на себя кредитные обязательства. Растет долговая нагрузка, снижаются доходы, люди не знают, как рассчитаться с долгами и это проблема для около 500 тысяч наших граждан.

Президент поручил правительству в порядке одноразовой акции принять меры. В качестве прямой финансовой помощи за каждого заемщика из вышеназванных им категорий граждан государство погасит основной долг и начисленные по нему вознаграждения до 300 тысяч тенге. Это, по его словам, означает, что для 255 тысяч человек будет закрыта полная задолженность, включая основной долг и сумму вознаграждения.

Что касается остальных, то будет погашена часть долга в размере 300 тысяч тенге и это станет существенной поддержкой и восстановлением платежеспособности и снижения долговой нагрузки, считает Президент. Он заявил, что ситуация, когда казахстанцы оказались в долговой яме без возможности оплатить кредит, не должна повториться.

Долги будут списаны многодетным семьям; семьям, получающим выплаты по случаю потери кормильца; семьям, имеющим детей-инвалидов; инвалидам с детства старше 18 лет; получателям государственной адресной социальной помощи; детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия.

Для списания кредитов в общей сложности потребуются 105 млрд тенге. Из них 88,5 млрд будут привлечены из республиканского бюджета.

Кредитная амнистия затронет около 500 тысяч казахстанцев. Для 250 тысяч граждан, имеющих потребительские кредиты, долг будет списан полностью.

Пособники Аблязова раскаялись и вернулись в Казахстан

В Казахстан вернулись семь пособников беглого банкира Мухтара Аблязова. Об этом сообщил руководитель Департамента по расследованию особо важных уголовных дел Агентства по противодействию коррупции РК Сергей Перов

Следствие по этим лицам завершено в мае этого года, в числе добровольно вернувшихся в Казахстан бывший председатель совета директоров подконтрольных Аблязову компаний Артур Трофимов. Он руководил ОПГ на территории России, но был задержан в Узбекистане. В январе этого года по письменному волеизъявлению Трофимова, являющегося гражданином России и имеющего статус беженца в Австрии, он был экстрадирован в Казахстан.

Кроме Трофимова из розыска добровольно возвращены из России юрист банка Хаблов Максим, номинальный руководитель подконтрольных Аблязову компаний - Абдихаимова Анар и управляющий директор - член кредитного комитета головного банка Налобин Валерий. Из Венгрии вернулись заместители начальников кредитных управлений Кадесов Ержан и Джунусова Зауре, из ОАЭ - председатель кредитного комитета БТА Погорелов Анатолий. Все они подозреваются в пособничестве в хищении денежных средств БТА, совершенных ОПС Аблязова.

- Подозреваемые Хаблов, Абдихаимова, Кадесов являются гражданами иностранных государств, но, несмотря на это, они добровольно приехали в Казахстан, - пояснил глава департамента. - Аналогичная ситуация с Джунусовой Зауре, которой Венгрия предоставила статус беженца. Подозреваемые объяснили свое решение вернуться на Родину тем, что устали постоянно прятаться, переживать, жить в страхе, находиться вдали от своих родных. На вопрос, почему они не вернулись раньше, фигуранты дела сообщили, что в 2009 году после возбуждения уголовного дела их запугивали сообщники Аблязова. По его указанию организован вывоз людей из Казахстана, которым занимались его доверенные лица. Все это делалось ради одной цели - не допустить дачу показаний и предоставление доказательств, изобличающих преступные действия руководителя банка, то есть самого Аблязова.

В Казахстане учрежден праздник журналистов

В Казахстане появился новый праздник - День работников средств массовой информации, который будет отмечаться 28 июня. "Это будет справедливое решение, учитывая важную роль средств массовой информации в развитии общества", - написал в своем твиттере Президент Токаев.

До этого казахстанские СМИ праздновали "День работников связи и информации" в последнее воскресение июня.

Назначения

Указом главы государства Бауыржан Байбек освобожден от должности акима города Алматы и назначен первым заместителем председателя "Nur Otan". Ранее эту должность занимал Маулен Ашимбаев. Акимом мегаполиса Байбек был с августа 2015 года. Новая работа ему знакома, с 2013 по 2015 год он являлся первым заместителем председателя партии.

Акимом Алматы стал Бакытжан Сагинтаев, ранее занимавший должность руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Новые назначения прошли и в Антикоррупционной службе. Олжас Бектенов назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, Шынгыс Кабдула и Нурлан Шабдар – заместителями.

Администрацию Президента Республики Казахстан возглавил Крымбек Кушербаев, ранее занимавший должность акима Кызылординской области.

Подготовила Торгын Нурсеитова

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