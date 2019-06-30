Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Темникова прокомментировала свой "роман" с Серябкиной

По словам Темниковой, в доказательство своих заявлений она готова провериться на полиграфе.

Фото : instagram30 июня 2019, 07:15

Бывшая солистка группы "Серебро" Елена Темникова прокомментировала заявления ее бывшей коллеги по музыкальному коллективу о якобы "романе" с ней, пишет РИА Новости.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.

"Я смотрю, мое интервью @irinashikhman породило вчера занятные откровения (яркие фантазии) от лица моей бывшей коллеги по группе. Плохо срежиссированная выдумка. Очень плохо. Я сказала в интервью, что она хорошая актриса. Перехвалила. Каюсь", — написала певица в Instagram.

По словам Темниковой, в доказательство своих заявлений она готова провериться на полиграфе.

Группа "Серебро" образовалась в 2006 году. Темникова покинула коллектив в 2014 году. Осенью прошлого года Серябкина также ушла из группы и начала сольную карьеру.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты