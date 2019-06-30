180 волонтеров-психологов работают с жителями Арыси

В данный момент основная терапия - это проработка пережитых эмоций и разъяснение сложившейся ситуации.

180 педагогов-психологов и психологов-практиков с первого дня работают с населением города Арыси, передает Zakon.kz cо ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Особое внимание в своей работе уделяется работе с детьми. Uештальт-терапевты помогают снять стресс в школах, куда были эвакуированы более 24 тысяч человек. Поскольку у ребенка, пережившего подобную травму, меняется отношение к окружающему миру и непроработанная вовремя травма может повлечь другие социальные проблемы. В данный момент основная терапия - это проработка пережитых эмоций и разъяснение сложившейся ситуации.

Волонтеры разъясняют, что информация о заражении бактериологическим оружием, радиации и о многочисленных жертвах недостоверна.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!