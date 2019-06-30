В Костанайской области проходит фестиваль “Desht-Thor”

В нем принимают участие ведущие ремесленные центры и клубы исторической реконструкции России и Казахстана.

Трехдневный международный фестиваль древних технологий и культурных коммуникаций имени Тура Хейердала проходит на территории района имени Б.Майлина, передает корреспондент Zakon.kz.

В нем принимают участие ведущие ремесленные центры и клубы исторической реконструкции России и Казахстана.

Темой фестиваля стала технологии и образы истории Великой степи от эпохи бронзы до Золотой Орды. На мероприятии продемонстрированы основные технологические и духовные достижения сообществ эпохи бронзы, всаднической культуры и цивилизации Золотой Орды в пространстве Великой степи на основе исторической реконструкции и археологического эксперимента.

Одной из задач проекта является поддержка археологических исследований памятников Лисаковской округи, которые широко отражают взаимодействия культур, людей и идей технологий бронзового века и средневековья.

Фестиваль древних технологий и культурных коммуникаций имени Тура Хейердала является уникальным культурным событием для Казахстана, отмечают организаторы, где впервые главным критерием мероприятия становится воссоздание материальной культуры древнего населения региона. Он освещает историю места, становится живым краеведческим музеем и продемонстрирует мировое культурное значение региона.

Мероприятие разделено на несколько блоков это обмен опытом в сфере проведения научно-просветительских мероприятий в рамках программы Рухани Жаңғыру, демонстрация и презентация передовых технологий эпохи бронзы, всаднической культуры и Золотой Орды, костюмов обитателей Великой степи: андроновцев, саков, скифов, кыпчаков. золотоордынцы. Также запланирован семинар для музейных сотрудников и учителей истории.

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