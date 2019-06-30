Пожар на полях перекинулся с территории Казахстана в Россию

По оперативным данным, площадь возгорания составляет 1,5 гектара.

Начавшийся в приграничном районе Казахстана природный пожар перекинулся на территорию российского города Новотроицк Оренбургской области. Из-за сильного возгорания сухой травы в округе ввели режим ЧС. По оперативным данным, площадь возгорания составляет 1,5 гектара. Тушение пожара осложняется высокой температурой воздуха и сильным ветром, пишет РИА Новости.

В субботу вечером, 29 июня самолет министерства обороны России Ил-76 на очаги возгорания сбросил 42 тонны воды. Для тушения огня был также задействован пожарный поезд, который в день ЧП из выехал из станции Орск.

По данным МЧС России, для усиления группировки на место чрезвычайной ситуации вылетел вертолет Ми-8. Спасатели эвакуировали людей из оздоровительного лагеря "Чайка", в том числе 174 ребенка и 48 сотрудников детского эвакуированы. На месте работают 229 человек и 58 единиц техники.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!