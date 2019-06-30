Виновник смертельного ДТП скрывался в Алматинской области

Его задержала полиция.

В одном из крестьянских хозяйств Алматинской области полицейские задержали 29-летнего мужчину, числившегося в розыске по постановлению суда, передает Zakon.kz со ссылкой на ДП Алматинской области

Согласно сведениям полиции, осенью 2018 года в Илийском районе зарегистрировали дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины Нива. В результате ДТП погиб 50-летний мужчина, оказавшийся пассажиром злополучного авто. Водитель Нивы, 29-летний житель Алматы, находившийся во время расследования под подпиской о невыезде, не явился в суд и подался в бега. В итоге пытающегося уйти от ответственности виновника смертельного ДТП объявили в республиканский розыск.

В ходе его поисков полицейские Илийского района провели объемную работу. На днях оперативникам удалось установить местонахождение разыскиваемого, который скрывался на отдаленном отгонном участке в соседнем районе. Все это время автомашина подозреваемого продолжала находиться на специализированной стоянке. Сейчас задержанный водитель доставлен в Илийскую районную полицию и уже помещен под стражу.

В ведомстве дополнили, что в ближайшее время мужчина предстанет перед судом, который теперь также рассмотрит его ответственность за попытку уйти от правосудия.

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