Орбакайте прокомментировала слухи, что она родила детей Пугачевой

Певица дала совет Николаеву, как реагировать на публикации.

Певица и актриса Кристина Орбакайте прокомментировала в соцсетях публикации последнего времени, которые касались ее жизни, пишет МК.

СМИ, например, писали о якобы произошедшем конфликте Орбакайте с матерью - народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Одно из изданий сообщало в своем заголовке, что Пугачева, мол, довела Кристину до седых волос, в другом говорилось, что дочь с матерью в последнее время живут как кошка с собакой. Наконец, третье издание предположило, что детей Пугачевой от Максима Галкина на самом деле родила Орбакайте. Еще в одной публикации сообщалось, что Кристина получила в лоб за неуважение к российскому флагу.

"Решила посмотреть новости. Да уж, теперь точно понятно, наша желтая «пресса» превосходит себя", - написала Орбакайте. Она также пожелала всем "хорошего вечера".

Успокаивать артистку пришла Яна Рудковская, которая написала Кристине, что удивляться таким публикациям не стоит. Но Орбакайте ответила, что не особо переживает по этому поводу, поскольку с детства привыкла к тому, что вокруг нее и ее семьи плодятся слухи.

О своем понимании проблемы заявил и композитор Игорь Николаев, который подтвердил, что порой про звезд на ровном месте пишут такое, что... "Ну что, будем умиляться или судиться?", - задал он вопрос Кристине. Но та нашла третий вариант, как надо реагировать на подобные статьи: "Как всегда, смеяться", - написала ему Орбакайте.

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