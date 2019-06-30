Обязательный соперник Головкина выиграл 29-й бой в профи

Причем американец не отметился чем-то запоминающимся в этом поединке.

Американский боксер Джермалл Чарло одержал победу над своим соотечественником Брэндоном Адамсом, сообщает Vesti.kz.

Поединок прошел на арене NRG Arena в Хьюстоне (штат Техас, США) и стал главным событием этого вечера бокса. Бой включил в себя все 12 запланированных раундов, по итогам которых Чарло выиграл единогласным решением судей - 119-109, 120-108, 120-108. Видео полного боя можно посмотреть здесь.

Таким образом, 29-летний Чарло одержал 29-ю победу в 29-ти поединках на профи-ринге, 21 из которых он завершил досрочно. 29-летний Адамс потерпел третье поражение в карьере при 21-й победе.

На кону этого боя стоял титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, так как ранее Всемирный боксерский совет объявил Чарло своим полноценным чемпионом мира после присвоения статуса franchise champion мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу.

При этом по решению того же WBC Чарло является обязательным соперником казахстанца Геннадия Головкина, а победитель их противостояния получит шанс встретиться с "Канело".

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