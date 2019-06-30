До и после: что стилисты сделали со звездами

Стилисты сумели исправить даже такие катастрофы, как розовые волосы и макияж а-ля продавщица в сельпо.

Знаменитости, которые постоянно у всех на виду, все время придумывают что-то новенькое, чтобы выглядеть еще более ярко, стильно и привлекательно. Это и пластические операции, и похудение, и смена прически. После всех этих стараний мы уже и не помним, как они выглядели всего несколько лет назад. Тем не менее, если сравнить фотографии, станет ясно, что тут не обошлось без посторонней помощи. Помощи всемогущих стилистов, которые сумели исправить даже такие катастрофы, как розовые волосы и макияж а-ля продавщица в сельпо.

Певица Адель.

Актриса Блейк Лайвли.

Актер Брэдли Купер.

Актер Крис Пратт.

Танцовщица Дита фон Тиз.

Актриса Эмма Стоун.

Актриса Эмма Уотсон.

Певица и телеведущая Келли Осборн.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян.

Актриса Кристен Стюарт.

Актриса Дженнифер Лоуренс.

Актрисы Мэри-Кейт и Эшли Олсен.

Певица Тейлор Свифт.

Актер Том Харди.

Актер Зак Эфрон.

Источник: BigPicture

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