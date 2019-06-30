В Павлодаре в честь Дня столицы по обновленному проспекту Назарбаева прошел дуатлон

Памятные медали достались всем без исключения.

В соревнованиях участвовали более 300 жителей региона, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Дистанцию дуатлона преодолевали не только профессионалы, но и любители спорта – люди разных возрастов, профессий и социальных статусов. Памятные медали достались всем без исключения.

В дуатлоне принял участие и аким Павлодарской области Булат Бакауов.

- Эти соревнования посвящены Дню нашей любимой столицы – города Нур-Султана, - отметил глава региона. - Молодежь проявила инициативу и предложила в Год молодёжи сделать символичную дистанцию в 21 километр: 5 километров бега и 16 на велосипеде, потому что 21 год исполняется столице в этом году. Все участники с успехом преодолели эту дистанцию, погода стоит прекрасная: температура воздуха - 20 градусов, солнышко. Я поздравляю вас с наступающим днем нашей столицы Нур-Султан.

Впервые маршрут соревнований прошёл по обновлённому, оборудованному велосипедной дорожкой, проспекту Нурсултана Назарбаева.

В дуатлоне приняли участие и титулованные спортсмены-ветераны: мастер спорта СССР, чемпион неоднократных стартов по марафону и дуатлону Владимир Кривушкин, которому сегодня исполнилось 70 лет, а также известный казахстанский легкоатлет Александр Кузнецов. Его рекорд: 10 км за 28 минуту и 12 секунд пока еще не побил никто.

Первым среди участников финишировал 17-летний Кыса Тусупбаев, который в Павлодар приехал на велосипеде из села Мичурино, что расположено в 30 километрах от областного центра. Тренировкам он ежедневно посвящает полтора-два часа.

- Мне нравится заниматься легкой атлетикой, - делится победитель. – Мои любимые дистанции 1,5 и 3 км. Участвовать в дуатлоне мне предложил тренер. Понравилось, теперь хотелось бы попробовать свои силы в триатлоне, когда он будет проходить в Павлодаре. Дуатлон поразил тем, что все очень хорошо организовано: дистанция размечена флажками и указателями, что очень удобно спортсмену, который хочет узнать какое расстояние он пробежал, чтобы правильно рассчитать свои силы.

Награды победителям вручил аким Павлодарской области. В абсолютной категории среди женщин лидировала Ирина Быкова, на втором месте - Татьяна Миргородская, на третьем - Кадиша Тсычоева.

Самым быстрым среди мужчин оказался Кыса Тусупбаев, вторым к финишу пришел Денис Забияка, а третьим Руслан Шакатов.

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