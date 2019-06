Пресс-секретарь Трампа пострадала в драке между журналистами

Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм "получила ушибы" во время давки на встрече лидеров США и КНДР, Дональда Трампа и Ким Чен Ына, в демилитаризованной зоне, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Twitter сообщил журналист CNN Джим Акоста, входящий в пул Белого дома.

New WH Press Secretary Stephanie Grisham got into a scuffle with the North Koreans to move members of the WH press pool into position to cover Trump and Kim, I’m told. Grisham was a bit bruised. Source called it “an all out brawl.”