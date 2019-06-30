Министр здравоохранения наградил акушерку, принявшую роды во время взрывов в Арыси
Биртанов поблагодарил всех медработников, которые оказывали медпомощь жителям Арыси, за их нелегкий труд и преданность делу.
Елжан Биртанов вручил награду акушерке Нагиме Зоримбаевой, принявшей роды под грохот рвущихся снарядов, сообщает Zakon.kz.
Информация об этом опубликована на странице Министерства здравоохранения РК в Facebook.
Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов накануне выехал в город Арысь Туркестанской области. Там он встретился с Нагимой Зоримбаевой и вручил ей благодарственное письмо за профессионализм и проявленную смелость. Это акушерка, которая принимала роды под грохот рвущихся снарядов во время пожара в воинской части.
- Выражаю благодарность нашей коллеге за ее профессионализм, который она проявила. Несмотря на грохот рвущихся снарядов во время пожара в воинской части в Арыси, она выполнила свои долг и спасла жизнь матери и ребенка, - сказал глава ведомства.
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Нагима Зоримбаева с 1990 года работает в родильном отделении центральной больницы Арысского района.
Биртанов поблагодарил всех медработников, которые оказывали медпомощь жителям Арыси, за их нелегкий труд и преданность делу.
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