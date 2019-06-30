Победители фотоконкурса Dog Photographer
Кеннел-клуб выбрал победителей конкурса Dog Photographer of the Year 2018, собравшего почти 10 000 фотографий собак из 70 стран: от снимков игривых щенков до портретов старых преданных друзей человека.
Подвел итоги 13-й международный фотоконкурс, проводимый крупнейшим и старейшим английским клубом собаководства. Судьи назвали победителей в 10 категориях и выделили некоторые снимки как "специальное упоминание", подчеркнув, что они оказались сильными претендентами в своих номинациях.
Главный победитель конкурса и 1 место в категории "Старички"
Дог Ноа в лесу. Автор фото: Моника ван дер Маден
1 место в категории "Лучший друг человека"
Собака по кличке Годжи из Португалии. Автор фото: Джоана Матос
3 место в категории "Лучший друг человека"
Автор фото: Шерил Мерфи
1-е место в категории "Играющие собаки"
Померанский шпиц Лили. Автор фото: Элинор Ройзман
3 место в категории "Играющие собаки"
Ретриверы, играющие с фрисби в Индиане, США. Автор фото: Сара Бисон
1 место в категории "Щенки"
Трехмесячная итальянская борзая Сейлин. Автор фото: Клаус Дайба
1 место в категории "Собаки на работе"
Групповой снимок спаниелей и ретриверов после тяжелого рабочего дня. Автор фото: Трейси Кидд
2 место в категории "Собаки на работе"
Английский спрингер-спаниель Тарли в лесу Эшдаун, Великобритания. Автор фото: Ричард Лейн
Почетное упоминание жюри в категории "Портрет"
Английский кокер-спаниель Татти. Автор фото: Джонатан Йерзлей
Почетное упоминание жюри в категории "Собаки на работе"
Золотистый ретривер Товен из США. Автор фото: Лесли Плессер
Почетное упоминание жюри в категории "Играющие собаки"
Пудель Тед на пляже в Уитли Бей, Великобритания. Автор фото: Даррен Уильям Холл
1 место в категории "Портрет"
Три ретривера из Великобритании. Автор фото: Кэрол Даррант
1 место в категории "Спасатели"
Лабрадор-ретривер Купер со своими новыми владельцами в Нью-Джерси, США. Автор фото: Соня Колб
2 место в категории "Щенки"
Малыши бигли из США. Автор фото: Чарли Нанн
Почетное упоминание жюри в категории "Портрет"
Йоркширский терьер Эми из Эстонии. Автор фото: Виктория Баранова
2 место в категории "Старички"
Собака-спасатель Нило из Австрии. Автор фото: Ракеле Чеккини
1 место в категории "Я люблю собак, потому что..." (возраст участников 12-17 лет)
Автор фото: Тамара Кедвес
Источник: Cameralabs
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