Победители фотоконкурса Dog Photographer

Кеннел-клуб выбрал победителей конкурса Dog Photographer of the Year 2018, собравшего почти 10 000 фотографий собак из 70 стран: от снимков игривых щенков до портретов старых преданных друзей человека.

Подвел итоги 13-й международный фотоконкурс, проводимый крупнейшим и старейшим английским клубом собаководства. Судьи назвали победителей в 10 категориях и выделили некоторые снимки как "специальное упоминание", подчеркнув, что они оказались сильными претендентами в своих номинациях.

Главный победитель конкурса и 1 место в категории "Старички"

Дог Ноа в лесу. Автор фото: Моника ван дер Маден

1 место в категории "Лучший друг человека"

Собака по кличке Годжи из Португалии. Автор фото: Джоана Матос

3 место в категории "Лучший друг человека"

Автор фото: Шерил Мерфи

1-е место в категории "Играющие собаки"

Померанский шпиц Лили. Автор фото: Элинор Ройзман

3 место в категории "Играющие собаки"

Ретриверы, играющие с фрисби в Индиане, США. Автор фото: Сара Бисон

1 место в категории "Щенки"

Трехмесячная итальянская борзая Сейлин. Автор фото: Клаус Дайба

1 место в категории "Собаки на работе"

Групповой снимок спаниелей и ретриверов после тяжелого рабочего дня. Автор фото: Трейси Кидд

2 место в категории "Собаки на работе"

Английский спрингер-спаниель Тарли в лесу Эшдаун, Великобритания. Автор фото: Ричард Лейн

Почетное упоминание жюри в категории "Портрет"

Английский кокер-спаниель Татти. Автор фото: Джонатан Йерзлей

Почетное упоминание жюри в категории "Собаки на работе"

Золотистый ретривер Товен из США. Автор фото: Лесли Плессер

Почетное упоминание жюри в категории "Играющие собаки"

Пудель Тед на пляже в Уитли Бей, Великобритания. Автор фото: Даррен Уильям Холл

1 место в категории "Портрет"

Три ретривера из Великобритании. Автор фото: Кэрол Даррант

1 место в категории "Спасатели"

Лабрадор-ретривер Купер со своими новыми владельцами в Нью-Джерси, США. Автор фото: Соня Колб

2 место в категории "Щенки"

Малыши бигли из США. Автор фото: Чарли Нанн

Почетное упоминание жюри в категории "Портрет"

Йоркширский терьер Эми из Эстонии. Автор фото: Виктория Баранова

2 место в категории "Старички"

Собака-спасатель Нило из Австрии. Автор фото: Ракеле Чеккини

1 место в категории "Я люблю собак, потому что..." (возраст участников 12-17 лет)

Автор фото: Тамара Кедвес

Источник: Cameralabs

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