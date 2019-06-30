Счет игры - 5:4.

30 июня в Канныне стартовали выставочные матчи с участием команды Казахстана по хоккею. В первой игре наши хоккеисты уступили хозяевам соревнований, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанские хоккеисты уступили команде Южной Кореи со счетом 5:4.

Голы: 0:1 - Машинец (Габдуллин) - 18:24, 1:1 - Ли Ч. (Ким С.) - 18:49, 2:1 - Сонг Х. (Ли Д.) - 18:57, 3:1 - Ли Д. (Ким Д.) - 29:55 , 4:1 - Ким С. (Ли М., Ли Ч.) - 34:54, 4:2 - Балдин (Жилин, Макаров) - 51:52 ГБ, 4:3 - Банашков (Жилин) - 53:50, 5:3 - Ким Х. (Ким В.) - 56:41, 5:4 - Бельгибаев (Туспеков) - 58:57 ГМ.

В состав казахстанской команды вошли игроки ХК "Астана": Джелал-ад-дин Амирбеков, Александр Кудрявцев, Амир Адильжанов, Кирилл Балдин, Данияр Габдуллин, Дамир Ахметчин, Максат Ибраев, Никита Карпасов, Иван Лобанов, Кирилл Пак, Илья Солодовников, Дидар Туспеков; игроки ХК "Алматы": Сергей Банашков, Нурсултан Бельгибаев; игроки ХК "Ertis": Рустем Айдаш, Артем Игнатенко, Сергей Машинец; Дамир Рыспаев("Номад"); Павел Жилин("Горняк"); Денис Макаров("Бейбарыс").

Главным тренером команды является Андрей Манченко.

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