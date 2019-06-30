Беседа Путина и Мэй была жесткой - Песков

Он напомнил, что британская сторона так и не представила доказательств отравления Скрипалей.

Разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии был жестким и информативным, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

- И достаточно доходчиво президент Путин объяснил ей все, что требовало объяснений по делу Скрипалей, - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Он напомнил, что британская сторона так и не представила доказательств отравления Скрипалей не только России, но и всему миру. По его словам, в противном случае документы уже были бы опубликованы.

- Мы до сих пор не знаем, где Скрипали, есть ли они вообще, было ли с ними что-то и так далее. То есть здесь просто нужно называть вещи своими именами, - добавил Песков.

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