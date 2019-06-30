Опубликован видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева

Трагедия в Арыси, встреча с председателем Верховного суда и участие в заседании Совета Безопасности.

Фото : Акорда

Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 24 по 30 июня 2019 года, сообщает Zakon.kz. Пресс-секретарь Президента Берик Уали поделился видеоотчетом на своей странице в Facebook.

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