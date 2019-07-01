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Бой MMA остановили из-за большого количества крови в клетке

Росс Хьюстон сломал нос, а Николас Далби получил сильное рассечение.

Фото : Twitter1 июля 2019, 00:33

Главный поединок турнира Cage Warriors 106 между Россом Хьюстоном и Николасом Далби был остановлен судьями после завершения второго раунда. Причиной остановки поединка стало то, что на настиле в октагоне были лужи крови — Росс Хьюстон сломал нос, а Николас Далби получил сильное рассечение, сообщает РИА Новости.

После окончания поединка соперники вместе забрались на ограждение, обнимались и приветствовали болельщиков.

Росс Хьюстон на профессиональном ринге одержал восемь побед в восьми матчах. Николас Далби в 21 бое одержал 17 побед.


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