Бой MMA остановили из-за большого количества крови в клетке

Главный поединок турнира Cage Warriors 106 между Россом Хьюстоном и Николасом Далби был остановлен судьями после завершения второго раунда. Причиной остановки поединка стало то, что на настиле в октагоне были лужи крови — Росс Хьюстон сломал нос, а Николас Далби получил сильное рассечение, сообщает РИА Новости.

После окончания поединка соперники вместе забрались на ограждение, обнимались и приветствовали болельщиков.

Росс Хьюстон на профессиональном ринге одержал восемь побед в восьми матчах. Николас Далби в 21 бое одержал 17 побед.

