Россия выплатит Казахстану 76 млн за грязную нефть

Проблемы с качеством российской нефти возникли в апреле.

Российская компания-оператор "Транснефть" выплатит казахстанскому оператору нефтепроводов "Казтрансойл" компенсацию из расчета 15 долларов за баррель, при этом общий размер компенсации за нефть, загрязненную в балтийском порту Усть-Луга, может составить около 76 млн долларов, передает Deutsche Welle.

- В сумму компенсации входит все: потеря качества, простои, хранение, - отметил один из источников. Официального соглашения между двумя операторами пока не подписано.

Ранее источники агентства Reuters сообщили, что Россия выплатит Казахстану фиксированную компенсацию за загрязненную нефть. Согласно предварительным условиям сделки, "Транснефть" возместит убытки "Казтрансойлу" или грузоотправителям Казахстана, которые сдали в систему кондиционное сырье, а в Усть-Луге получили загрязненную нефть. После этого производители смогут возместить потери покупателям.

По подсчетам трейдеров, объем загрязненной казахстанской экспортной нефти составляет 700 тысяч тонн из приблизительно 5 млн тонн некондиционного сырья, попавшего в систему нефтепроводов "Транснефти". Проблемы с качеством российской нефти возникли в апреле. Первым о ее загрязнении хлорорганикой заявил белорусский концерн "Белнефтехим".

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