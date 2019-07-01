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Рядом с Астаной нашли такой же арсенал. Написали Елбасы - ветеран КНБ

По мнению эксперта необходимо создать комиссию на уровне государства.

Фото : кадр из видео1 июля 2019, 06:31

Ветеран КНБ и экс-депутат Мажилиса Ержан Исакулов в интервью телеканалу "Астана" рассказал, что когда-то склад боеприпасов нашли рядом со столицей, передает Zakon.kz.

- Рядом с Астаной мы нашли такой же арсенал, написали Елбасы письмо. Он дал указания, они были вывезены на полигон Карагандинской области. У нас много таких складов, во всех воинских частях по стране имеется соответствующее вооружение. Естественно должен быть запас, - рассказал он.

По мнению эксперта необходимо создать комиссию на уровне государства.

- Чтобы они убедились, приняли меры, чтобы не было таких ситуаций, - отметил Исакулов.

Интервью с ветераном органов КНБ телеканал записал в ходе подготовки материала о ситуации с военными складами.


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