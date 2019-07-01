Уборщица зоопарка отбилась от белого медведя веником
Животное появилось в вольере неожиданно для женщины, но она не растерялась и не дала ему приблизиться к себе.
Фото : кадр из видео1 июля 2019, 06:45
Уборщица зоопарка отбилась от белого медведя веником и совком. Судя по появившемуся в Сети видео с камеры наблюдения, инцидент произошёл утром 28 июня, передает Life.
На кадрах видно, как сотрудницы зоопарка проводили уборку вольера. Когда одна из них скрылась из объектива камеры, к другой внезапно подбежал белый медведь. Женщина не растерялась: выставила перед собой веник и совок, не давая животному приблизиться вплотную.
В результате ей удалось подойти к двери, у которой её ждала коллега, и покинуть вольер.
Предположительно, инцидент произошёл в Московском зоопарке.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4975578-dc952913c4893a899dda8c1f8699c7d6
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...