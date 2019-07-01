Животное появилось в вольере неожиданно для женщины, но она не растерялась и не дала ему приблизиться к себе.

Уборщица зоопарка отбилась от белого медведя веником и совком. Судя по появившемуся в Сети видео с камеры наблюдения, инцидент произошёл утром 28 июня, передает Life.

На кадрах видно, как сотрудницы зоопарка проводили уборку вольера. Когда одна из них скрылась из объектива камеры, к другой внезапно подбежал белый медведь. Женщина не растерялась: выставила перед собой веник и совок, не давая животному приблизиться вплотную.

В результате ей удалось подойти к двери, у которой её ждала коллега, и покинуть вольер.

Предположительно, инцидент произошёл в Московском зоопарке.

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