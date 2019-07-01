Невеста погибла в день свадьбы в ДТП
Торжество должно было состояться 28 июня.
Фото : Oila.tj1 июля 2019, 08:12
Вечером 27 июня в ДТП под городом Нурек в Таджикистане водитель и его пассажирка погибли на месте, сообщает "Ахбор".
Жители Нурека рассказали, что погибшая Гулрухсор Назарзода готовилась к своей свадьбе и в тот злосчастный день возвращалась с рынка с последними предсвадебными покупками, в том числе с белым нарядом невесты.
Торжество должно было состояться 28 июня.
Как сообщает пресс-центр МВД Таджикистана, 27-го июня около 20:30 вечера, водитель Mercedes Курбонов Фируз при движении со стороны города Нурек потерял управление и столкнулся с Opel, а затем врезался в Chevrolet.
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