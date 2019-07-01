Инвестиции в сферу здравоохранения снизились на 15% за год

Основной причиной является сокращение вливаний из собственных средств бизнеса и уменьшение инвестиций из местных бюджетов.

Бизнес сократил поддержку этой сферы: инвестиции из собственных средств предпринимателей уменьшились в сравнении с прошлым годом почти на четверть, передает Zakon.kz со ссылкой на Info FINPROM.KZ.

За январь–май текущего года инвестиции в здравоохранение и социальные услуги составили 25,2 млрд тг, снизившись на 15,1% к прошлому году. Заметим, за аналогичный период 2018-го сумма инвестиций увеличилась на рекордные 62,5% за год и достигла 29,6 млрд тг.

При этом до 2018 года в аналогичном периоде сумма инвестиций постепенно сокращалась. Наибольшее снижение наблюдалось в 2016 году — сразу на 19,7%.

По итогам пяти месяцев текущего года больше всего инвестиций в здравоохранение и социальные услуги было направлено из республиканского бюджета: 9,5 млрд тг, на 32,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года (7,2 млрд тг). Доля также увеличилась — с 24,2% до 37,8%.

Основной причиной снижения суммы инвестиций в текущем году является сокращение вливаний из собственных средств бизнеса и уменьшение инвестиций из местных бюджетов. В совокупности из этих двух источников финансирования сумма снизилась на 37,4% за год. Собственные средства бизнеса составили 8,7 млрд тг, при этом сумма снизилась на 24,2% по сравнению со значением прошлого года (11,4 млрд тг), также наблюдается снижение доли — с 38,5% до 34,4%. В свою очередь, инвестиции из местного бюджета в сферу здравоохранения снизились на 51,4%, с 10,7 млрд тг в 2018 году до 5,2 млрд тг в 2019 году, а доля упала с 36,2% до 20,8% за год.

При этом заметно увеличились инвестиции из заемных средств и кредитов банков — более, чем в 5,6 раза за год. Их совокупная сумма выросла с 311,5 млн до 1,8 млрд тг, а доля — с 1,1% до 7%. Это может быть показателем роста интереса со стороны банков и других инвесторов к сфере здравоохранения.

В региональном разрезе 61,4% всех инвестиций в сферу здравоохранения и социальных услуг приходится на пять областей. Больше всего инвестиций в данную сферу направлено в Восточно-Казахстанской области: 4,7 млрд тг, сумма увеличилась в 3 раза за год.

Также в тройку лидеров вошли Алматинская и Актюбинская области, сумма инвестиций в эти регионы — 3,5 млрд и 3,4 млрд тг соответственно. Замыкают ТОП-5 Туркестанская (1,9 млрд тг) и Павлодарская (1,9 млрд тг) области.

На отчетной встрече министра здравоохранения РК Елжана Биртанова с населением он проинформировал о мерах по решению проблем с износом зданий медицинских организаций. Процент износа составил почти 60%, необходимо более 1 трлн тг инвестиций. Для решения вопроса в рамках утвержденных норматива сети и перспективных планов регионов были привлечены частные инвестиции в объеме 7,5 млрд тг для строительства 67 медицинских объектов. В целом в минувшем году было построено 165 медицинских зданий.

До 2021 года запланировано строительство порядка 600 объектов ПМСП и больниц в рамках ГЧП для охвата всех сельских населенных пунктов медицинским обслуживанием. Также в столице будет построен современный онкологический центр, где будут применяться передовые методы лечения рака — например, протонная терапия.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!