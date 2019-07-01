Расширяя границы. Баталов встретился с послом Кыргызстана

Он вручил Жээнбеку Кулубаеву памятные сувениры, раскрывающие исторические и природные красоты Жетысу.

В минувшую пятницу аким Алматинской области Амандык Баталов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Республике Казахстан Жээнбеком Кулубаевым. В ходе диалога говорилось о расширении экономических, культурных и туристических связей, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Жээнбек Кулубаев отметил, что очень рад быть в крае Жетысу, который он посещает впервые. Кыргызстан и Казахстан связывают давние, добрососедские отношения, которые из года в год только крепнут и расширяются. Что касается дальнейшего взаимодействия с Алматинской областью, то у кыргызской стороны имеется ряд предложений в сфере туризма.

Поприветствовав гостя, Амандык Баталов рассказал об особенностях социально-экономического развития Алматинской области, особо отметив большой транспортно-логистический и транзитный потенциал. Остановился он и на туризме, отметив уровень развития инфраструктуры и лечебные свойства озера Алаколь, что в сумме позволило обеспечить высокую посещаемость туристов. Напомним, что в прошлом году на побережье Алаколя отдохнуло более миллиона туристов, в том числе иностранных. Также Баталов подчеркнул, что экспорт из Алматинской области в Республику Кыргызстан за январь-апрель 2019 года составил 23,1 млн. долларов США.

В завершение встречи Амандык Баталов вручил Жээнбеку Кулубаеву памятные сувениры, раскрывающие исторические и природные красоты Жетысу. После чего аким области и чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики приняли участие в III Международном форуме казахско-кыргызской интеллигенции "Вечное наследие Великой степи - Манас", состоявшемся во Дворце культуры им.И.Жансугурова. В форуме приняли участие представители Международной тюркской академии, ученые, писатели, поэты, журналисты из Казахстана и Кыргызстана. Изюминкой важного мероприятия стала презентация книги "Манас эпосу".

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