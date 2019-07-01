Российская звезда Instagram поразила исполнением казахской колыбельной

Девушка прошла ДНК-тест, который показал 32 национальности в ее генотипе.

Восходящая звезда российской сцены, певица, автор музыки и текстов Manizhа, ставшая популярной благодаря своим ярким коротким видео в Instagram, поразила казахстанцев проникновенным исполнением колыбельной на казахском языке, передает Zakon.kz.

Девушка выложила в Instagram ролик, на котором она исполняет песню "Ai Bopem" (Колыбельная) на казахском языке. Ранее эту композицию в 2000 году не менее проникновенно записала отечественная группа Мюзикола.

Выяснилось, что у российской певицы немало поклонников из Казахстана. В комментариях к видео соотечественники положительно оценили ее исполнение и довольно-таки чистое произношение на казахском языке.

Мanizha – восходящая звезда российской сцены, певица, автор музыки и текстов, ставшая популярной благодаря своим ярким коротким видео в Instagram. В 2017 году Manizha выпустила дебютный альбом Manuscript и клипы "Люстра" и "Изумруд", приняла участие в крупнейших музыкальных фестивалях. В 2018 году вышла первая часть второго альбома ЯIAM, который несет в себе сегодняшние ценности Manizha – уникальность каждого человека, его внутренняя сила и красота души.

Сольные концерты Manizha становятся едва ли не самым обсуждаемым культурным событием обеих столиц. И, вопреки мрачным прогнозам скептиков, виртуальный музыкант в реальной жизни оказался не менее востребован, чем в Интернете. Забитый до отказа Колонный зал Дома Союзов и длиннейшая очередь желающих попасть на два предыдущих московских концерта Manizha – лучшее тому доказательство.

Манижа запустила флешмоб "Травма красоты" против навязаннываемых обществу идеалов красоты.

Также на своем концерте на крыше Chateau de Fantomas в Москве Манижа сняла свой сценический макияж и предложила публике присоединиться к этому манифесту.[50]

Маnizha выступает в поддержку различных благотворительных фондов: выступала на благотворительном фестивале "Антон тут рядом" 2017, на закрытии IX Всемирных детских игр победителей 2018, организованных Фондом "Подари жизнь", приняла участие в благотворительной акции "Звезда Добра" в поддержку фонда "Дети-бабочки"[75] и др.

В феврале 2019 Манижа запустила социальную кампанию, направленную против домашнего насилия. В рамках этого проекта она выпустила бесплатное мобильное приложение "Silsila" (в переводе с персидского — "нить") для помощи жертвам домашнего насилия: оно позволяет быстро позвать на помощь в экстренной ситуации с помощью тревожной кнопки и предлагает список ближайших кризисных центров и убежищ, в которых можно укрыться. Не все центры, которые обзванивала команда, прошли проверку, лишь в некоторые из них можно обратиться независимо от пола, национальности и документов. В поддержку кампании совместно с режиссером Ладо Кватания ("HypeProduction") вышел клип на песню "Мама" (рус. и англ. версии), съемки которого проходили в Грузии.

Интересно, что родом певица из Таджикистана, но вынуждена была переехать в Россию в 1994 после того, как в ее дом попал снаряд (в те времена в Таджикистане шла гражданская война). Девушка прошла ДНК-тест, который показал 32 национальности в ее генотипе.

Альберт Ахметов

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