Превышений загрязняющих веществ в Арыси не обнаружено - Казгидромет

Радиационный фон также не превышал допустимую норму – 0,14 мкЗв/ч (норма не более 0,57 мкЗв/ч).

Филиалы РГП "Казгидромет" по Туркестанской и Кызылординской областей в оперативном порядке провели 29-30 июня внеплановые отборы проб по атмосферному воздуху, почвы, радиационному фону и поверхностных вод, сообщает Zakon.kz.

29 июня отбор проб атмосферного воздуха проводился на 8-ми точках по шести загрязняющим веществам:

1. Молодежный парк, ул.Байтурсынова

2. ул.Ербогек

3. №17 колледж

4. Городская поликлиника, ул.Ибрагимов

5. ЦОН (Центр обслуживания населения )

6. ул.Амангелди

7. Рынок, ул.Казыбек би

8. ул.Аккозова

- По результатам анализа во всех 8 точках превышений загрязняющих веществ не обнаружено, - говорится в сообщении.

Радиационный фон (мощность экспозиционной дозы не превышал допустимую норму – 0,14 мкЗв/ч (норма не более 0,57 мкЗв/ч);

Плотность радиоактивных выпадений – 96 Бк/м2 (норма - 110 Бк/м2).

Отбор проб поверхностной воды проводился на 4 точках по 48 показателям качества воды:

1. Верхнее течение р.Арыс – возле моста с.Сарыарык

2. Среднее течение, г.Арыс ГП Арысь

3. Нижнее течение, 2 км от с.Шаульдер

4. При впадении р.Сырдария, ГП Шаульдер

- По результатам анализа, проведенного за 29.06.2019г. превышений установленных норм по 29 показателям качества воды не обнаружено. По остальным 19 показателям качества воды анализы будут готовы в течение 5 дней, - рассказали в Казгидромете.

По результатам анализа в пробах поверхностной воды и атмосферного воздуха высокого и экстремально-высокого загрязнения также не обнаружено.

30 июня отбор проб атмосферного воздуха проводился на 9-ти точках по шести загрязняющим веществам:

9. ГП Арыс

10. ул.А.Садыкбаев

11. ул.Л.Толебай

12. ул.Р.Закир

13. ул.Акинбеков

14. ул.Калдаяков

15. ул.Алма Героев

16. ул.Акмурзаев

17. ул.Буйсентаева

Как отметили специалисты, по результатам анализа во всех 9 точках превышений загрязняющих веществ не обнаружено.

Радиационный фон (мощность экспозиционной дозы не превышал допустимую норму – 0,15 мкЗв/ч (норма не более 0,57 мкЗв/ч);

Плотность радиоактивных выпадений – 98 Бк/м2 (норма - 110 Бк/м2*).

Отбор проб поверхностной воды проводился на 4 точках:

5. Верхнее течение р.Арыс – возле моста с.Сарыарык

6. Среднее течение, г.Арыс ГП Арысь

7. Нижнее течение, 2 км от с.Шаульдер

8. При впадении р.Сырдария, ГП Шаульдер

По результатам анализа превышений установленных норм по 29 показателям качества воды из 48, включая тяжелых металлов, биогенных веществ не обнаружено. По остальным 19 показателям качества воды анализы будут готовы в течение 5 дней.

В пробах поверхностной воды и атмосферного воздуха высокого и экстремально-высокого загрязнения также не обнаружено.

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