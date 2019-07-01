Дебетовая карта с неограниченными бесплатными переводами появилась в Казахстане

Новая карта получила имя "Home Card".

В этом месяце "Банк Хоум Кредит" запустил новую дебетовую карту для ежедневного использования. Новоиспеченная "Home Card" впервые даст всем казахстанцам возможность совершать неограниченные переводы на карты любых банков РК абсолютно без комиссий, а также бесплатно снимать наличность в любых банкоматах мира до 5 раз в месяц.

- Любой казахстанец отныне сможет не задумываться, как перевести деньги нужному человеку не платя комиссию. Через "Home Card", используя мобильный банкинг "Home Credit Bank Kazakhstan", можно отправлять средства по всем направлениям, получать за покупки кешбек до 5% и снимать деньги в любой точке мира. При этом обслуживание Home Card как в первый, так и в последующие годы бесплатное. Home Card – наш подарок всем казахстанцам. Банк Хоум Кредит делает жизни казахстанцев лучше каждый день и рад подарить карту, которую легко можно использовать в повседневных нуждах, - сообщает пресс-служба "Банк Хоум Кредит".

Ознакомиться со всеми преимуществами Home Card можно здесь.

ДБ АО "Банк Хоум Кредит" – входит в международную Группу "Хоум Кредит", которая является одним из лидеров рынка потребительского кредитования в мире. Головной офис организации расположен в столице Чехии, Праге. Группа представлена в 10 странах мира, включая государства Европы, Россию, Китай, Индию, США и в странах Юго-Восточной Азии. На данный момент Группа обслуживает свыше 116 млн клиентов по всему миру.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!