Бах обратился к лидерам G20

Глава мирового олимпийского движения призвал лидеров G20 поддержать миссию МОК.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с речью перед лидерами стран большой двадцатки G-20 в столице Олимпийских игр-2020, передает Zakon.kz.

Бах отметил, что мощь Олимпиады может объединить хрупкий мир, поскольку Токио готовится к проведению Олимпийских и Паралимпийских игр следующим летом. Выступая на саммите в Осаке, Томас Бах сказал, что Олимпиада уникальна в объединении мира для мирных соревновании, и призвал к солидарности после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ пригласил его поучаствовать на встрече лидеров в Осаке.

- Через год более половины населения мира будет следить за Олимпийскими играми в Токио 2020. На Олимпийских играх мир увидит спортсменов из всех 206 национальных олимпийских комитетов и олимпийской сборной МОК по делам беженцев. Сила Олимпийских игр заключается в их универсальности. Здесь нет дискриминации, все уважают одни и те же правила, мы все равны. Таким образом, олимпийские спортсмены посылают важное сообщение миру. Да, можно соревноваться друг с другом даже за самый высокий приз, но жить мирно вместе. В нашем хрупком мире, в котором мы живем сегодня, такие символы единства человечества во всем нашем многообразии дают нам надежду на лучшее будущее. Именно по этой причине мы реинвестируем 90 процентов наших доходов в спортсменов и в развитие спорта по всему миру. В денежном выражении это означает 5 миллиардов долларов (3,9 миллиарда фунтов стерлингов / 4,4 миллиарда евро) в четырехлетнем олимпийском цикле, ни один из которых не был возмещен за счет денег налогоплательщиков, а вместо этого - через эксклюзивное спонсорство и права СМИ, - цитирует слова Баха пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Он высоко оценил усилия Оргкомитета Токио 2020 по созданию устойчивых Игр, которые станут уроком для лидеров во всем мире.

- Токио 2020 станет не только величайшим спортивным событием в мире, но и вдохновением для устойчивого роста. Этот подход является прекрасным отражением реформ МОК, направленных на то, чтобы устойчивость стала основой всей нашей деятельности, - сказал Бах, который является олимпийским чемпионом по фехтованию 1976 года.

Глава мирового олимпийского движения призвал лидеров G20 поддержать миссию МОК.

- Олимпийские игры - это вершина карьеры любого спортсмена. Но в то же время участие в Олимпийских играх делает вас скромными, потому что вы становитесь частью чего-то большего. Вы являетесь частью события, которое объединяет мир. Мы можем выполнить эту миссию, только если не будем участвовать в каких-либо политических спорах. Это означает, что мы должны быть политически нейтральными. Но этого недостаточно. Мы зависим от поддержки мировых лидеров нашей миссии и нашего нейтралитета, - сказал он.

Лидеры мира встретили речь с аплодисментами, премьер-министр Абэ похвалил МОК за его работу и миссию Олимпийских игр. Президент Франции Эммануэль Макрон, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин, все из которых управляют странами, которые принимают предстоящие выпуски Олимпийских игр, были среди лидеров из 19 стран и Европейского союза, присутствовавших на саммите G20. Кроме них, на саммите присутствовали лидеры приглашенных приглашенных стран и представители приглашенных приглашенных международных организаций.





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